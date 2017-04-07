Морьентес: когда Месси и Роналду уйдут, Гризманн будет самым востребованным

Бывший футболист мадридского «Реала» Фернандо Морьентес выразил мнение, что форвард «Атлетико» Антуан Гризманн станет самым востребованным игроком планеты после того, как нападающий «Реала» Криштиану Роналду и форвард «Барселоны» Лионель Месси завершат свои карьеры.
«Выбирая между Гризманном и Бензема, я предпочёл бы второго. Тем не менее, был бы не против увидеть Гризманна в футболке «Реала», поскольку он является игроком с огромным потенциалом. Антуан — отличительный игрок с великолепным дриблингом и умением забивать голы. Когда Месси и Роналду сойдут со сцены, Гризманн будет самым востребованным игроком в мире», — цитирует Морьентеса Marca.