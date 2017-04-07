Меркулов: перед игрой была уверенность, что «Урал» победит «Рубин»

Защитник «Урала» Михаил Меркулов прокомментировал выход команды из Екатеринбурга в финал Кубка России. «Урал» дома в полуфинале обыграл со счётом 2:1 «Рубин».
«Эмоции были после финального свистка, а сейчас просто опустошённость. Все эмоции выплеснул на поле и после финального свистка.
Может, сейчас это прозвучит как-то странно, но перед игрой была уверенность, что мы победим. Какая-то внутренняя мотивация и уверенность сработала. После 65-й минуты ноги начало сводить уже из-за отсутствия игровой практики. Было тяжело. Спасибо парням, что выстояли и справились с этим напором.
Думаю, после этой победы болельщики поймут, что мы выкладываемся на поле и играем только ради них.
Тяжело ли будет сегодня уснуть? Да. После любого матча тяжело уснуть, потому что эмоций нет, опустошённость", — рассказал Меркулов в интервью клубной пресс-службе.