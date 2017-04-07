Новиков: приятно, что «Урал» победил в полуфинале Кубка России и вошёл в историю

Защитник «Урала» Александр Новиков, который стал автором победного гола в ворота «Рубина» (2:1) в домашнем матче полуфинала Кубка России, поделился впечатлениями от выхода в финал турнира.
«Приятно, что выиграли и вошли в историю клуба. Для нас был очень важный матч. Естественно, главное, что удалось победить. Тренеру не надо было особенно нас настраивать перед игрой, поскольку все понимали важность матча для команды и города. На предматчевой установке нас тоже особенно не накачивали, чтобы не вышли на поле слишком зажатыми. Всё было в штатном режиме. После пропущенного гола и пенальти в наши ворота упаднических настроений не возникло. Играть оставалось достаточно времени, поэтому все верили в себя и в команду.
Мой гол? Мы постоянно работаем над стандартами. Так получилось, что мяч попал в мою зону. Конечно же, испытываю радостные эмоции по этому поводу. Буду ли я проставляться перед командой за победный гол? Посмотрим, потому что сейчас у нас важный отрезок в чемпионате и радоваться особенно некогда. Обычно, тот, кто проставляется, приносит торт, и все вместе пьём чай», — рассказал Новиков в интервью клубной пресс-службе.