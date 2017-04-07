Симеоне призвал болельщиков «Атлетико» не быть пассивными, как фанаты «Реала»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне по ходу домашнего матча 30-го тура чемпионата Испании с «Реал Сосьедадом» обратился к болельщикам своего клуба с просьбой оказать более активную поддержку команде, сообщает Marca. Специалист обратился к трибунам при счёте 1:0 в пользу мадридцев.
«Давайте, парни, вы что, уснули? Что с вами не так? Осталось не так много времени, так что поддерживайте свою команду, или вы будете, как болельщики «Реала». Избавьтесь от своих сэндвичей и кричите, потому что игра скоро завершится», – сказал Симеоне в своём обращении к болельщикам.
Встреча так и завершилась победой «Атлетико» со счётом 1:0 благодаря единственному голу Филипе Луиса в первом тайме.