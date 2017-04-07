Гризманн: я устал от вопросов о переходе, вижу себя в «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что он устал от слухов, касающихся его возможного перехода в «Манчестер Юнайтед» или «Челси», и хочет остаться в следующем сезоне в стане «матрасников».
«Мне постоянно приходится повторяться, и я отвечу вновь, что вижу себя в „Атлетико“. Я отвечаю так из раза в раз, и сам вопрос меня уже утомил», — приводит слова Гризманна The Independent.
Ранее букмекеры оценили вероятность летнего перехода Гризманна из «Атлетико» в «МЮ» в 1.44. Коэффициент на то, что нападающий останется в составе «матрасников», равнялся 2.20.