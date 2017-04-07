Газизов: уверен в «Уфе», мы победим «Спартак»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил уверенность в победе над «Спартаком» в домашнем матче 22-го тура РФПЛ, запланированном на 9 апреля.
«Призываю всех прийти на стадион и поддержать нас. Я уверен в «Уфе», мы победим «Спартак», — цитируют Газизова «Известия».
Гендиректора «Уфы» спросили, не стимулировал ли команду финансово «Зенит», являющийся одним из главных конкурентов красно-белых в борьбе за золото. «Моё мнение, что это — разговоры в пустоту. Наверное, просто хотят подогреть интерес. Против «Спартака» любая команда всегда играет с особым настроем, тем более сейчас, когда они вышли в лидеры чемпионата».
«Нужно набирать очки и продолжать дальше бороться за высокие места. Я бы хотел отметить — мне очень нравится то, что происходит в самой команде, как она стала играть. Такого содержательного футбола мы раньше не показывали», — заключил Газизов.
«Уфа» занимает 5-е место в чемпионате, набрав на 16 очков меньше, чем лидирующий «Спартак». В декабре 2016 года «Уфу» возглавил Сергей Семак, под руководством которого команда в РФПЛ одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.