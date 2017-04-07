Зидан сказал Хамесу, что до конца сезона рассчитывает на него

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан до конца текущего сезона будет рассчитывать на полузащитника Хамеса Родригеса, сообщает Marca.
Согласно информации источника, французский специалист сам сказал об этом футболисту сборной Колумбии. Правда, Зидан не обещал игроку большой игровой практики. Какой будет судьба Родригеса после окончания сезона, пока неясно.
Родригес в очередной раз выразил недовольство по ходу выездного матча 30-го тура чемпионата Испании с «Леганесом», выигранного «Королевским клубом» со счётом 4:2. Игрок был заменён на 72-й минуте, что ему очень не понравилось.