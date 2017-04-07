Нагельсман: сначала Цубер выключил левую ногу Роббена, а потом – правую Комана

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман адресовал слова похвалы защитнику команды Стивену Цуберу после домашнего матча 27-го тура чемпионата Германии с мюнхенской «Баварией». Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0, и Нагельсману очень понравились действия Цубера против полузащитника Арьена Роббена и нападающего Кингсли Комана.
«Сначала Цубер выключил левую ногу Роббена, а потом – правую Комана. Цубер всегда тщательно готовится к матчам, просматривая по видео действия будущих соперников», — приводит слова Нагельсмана интернет-портал Goal.