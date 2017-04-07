Дзофф: победа «Барселоны» над «ПСЖ» меня не впечатлила

Бывший голкипер туринского «Ювентуса» Дино Дзофф признался, что его особо не впечатлила победа «Барселоны» над «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче на выезде подопечные Луиса Энрике потерпели поражение со счётом 0:4, а в ответной игре сумели победить со счётом 6:1 и выйти в следующий раунд. В четвертьфинале соперником сине-гранатовых будет «Ювентус».
«Победа «Барселоны» над «ПСЖ» меня не впечатлила, несмотря на большой резонанс в СМИ. Конечно, такое можно увидеть не каждый день, Однако французы вышли на поле слишком напряжёнными и эмоциональными. Их игра в ответном матче мне не понравилась», — приводит слова Дзоффа AS.
Первая игра между «Ювентусом» и «Барселоной» состоится 11 апреля на поле «старой синьоры», ответная – 19 апреля.