Алаба: нельзя сравнивать Левандовского с Обамейянгом

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба считает, что неправильно сравнивать нападающего его команды Роберта Левандовского с форвардом дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмериком Обамейянгом. Эти команды встретятся друг с другом в матче 28-го тура чемпионата Германии.
«Оба очень опасны перед воротами соперников. Однако нельзя сравнивать Левандовского с Обамейянгом. В этом матче мы концентрируемся на собственной игре. Я вот не самый медлительный футболист в мире, однако Обамейянг гораздо быстрее», — приводит слова Алабы интернет-издание Sport1.
Игра между «Баварией» и «Боруссией» состоится 8 апреля на поле мюнхенцев.