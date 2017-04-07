Гризманн: считаю «Атлетико» фаворитом в матче с «Реалом»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом» в 31-м туре чемпионата Испании. Французский футболист отметил, что его команда будет играть на победу.
«В последние дни мы работаем над тем, чтобы к дерби быть в лучшей форме. Это очень важная игра для болельщиков. Надеемся, что всё у нас получится, и мы завоюем три очка. Считаю «Атлетико» фаворитом в матче с «Реалом». Мы очень хотим победить, а я верю в своих партнёров по команде и в тренера», — приводит слова Гризманна Marca.
Игра между «Реалом» и «Атлетико» состоится 8 апреля на поле «Королевского клуба».