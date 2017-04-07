«Барселона» решила вернуть Деулофеу в свои ряды

Руководство «Барселоны» решило воспользоваться возможностью вернуть нападающего сборной Испании Херарда Деулофеу в свои ряды по окончании текущего сезона, сообщает Mundo Deportivo.
В данный момент трансферный лист Деулофеу принадлежит «Эвертону», а он на правах аренды защищает цвета «Милана». У каталонского клуба есть опция выкупа футболиста за € 12 млн. Игра футболиста в нынешнем сезоне не осталась незамеченной со стороны испанского гранда.
В «Барселоне» решили выкупить права на Деулофеу, несмотря на то что у команды ещё нет нового главного тренера. Если специалист, на которого сделает ставку «Барселона», не захочет иметь Деулофеу в своём распоряжении, то его вновь выставят на трансфер.
Наставник «Барселоны» Луис Энрике по окончании текущего сезона покинет свой пост.