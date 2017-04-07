Салах летом может переехать в один из английских клубов

Полузащитник «Ромы» Мохамед Салах летом может покинуть свою команду. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, футболистом сборной Египта интересуются английские клубы, но их названия не уточняются.
Отметим, что 24-летний игрок уже выступал в чемпионате Англии — с 2014 по 2015 год он играл за «Челси», но, проведя лишь 13 матчей, был отдан в аренду сначала «Фиорентине», а затем «Роме».
После аренды в римском клубе хавбек заключил постоянный контракт с командой, а «Рома» заплатила за египтянина £ 12,7 млн. В текущем сезоне Салах провёл в Серии А 23 матча и забил 10 мячей.