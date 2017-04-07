Морьентес в матче с «Атлетико» очень надеется на «Сантьяго Бернабеу»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес поделился мнением о предстоящем матче «сливочных» с «Атлетико» в 31-м туре чемпионата Испании. Морьентес связывает большие надежды с болельщиками «Королевского клуба».
«Стадион «Сантьяго Бернабеу» в этом сезоне играл ключевую роль во всех матчах. Возможно, и в игре с «Атлетико» это будет иметь определяющее значение. Такого рода матчи носят особенный характер. Играя на «Сантьяго Бернабеу», соперник будет мотивирован в намного большей степени и может стать первой командой, одержавшей победу на этом стадионе в этом сезоне», — цитирует Морьентеса Marca.
Встреча между «Реалом» и «Атлетико» состоится 8 апреля.