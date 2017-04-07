Луческу: Лунёв своей игрой заслужил право и дальше выходить на поле в основе

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча 22-го тура РФПЛ с «Анжи», который состоится 8 апреля. Румынский специалист отметил, что голкипер Андрей Лунёв своей игрой заслужил право и дальше выходить на поле в стартовом составе «Зенита».
«Завтра приму решение по составу. Не заставляйте меня раскрывать информацию, которая может кому-то понадобиться. По большому счёту, я уже определился, но объявлю обо всём завтра.
Жирков не готовится к «Анжи», он продолжает залечивать травму, полученную в сборной. Только на следующей неделе приступит к работе в общей группе. Смольников всю неделю тренировался с командой, выглядит уже лучше, поэтому есть шанс, что он сыграет. Новосельцев продолжает лечение. Как всегда. Ещё Кержакова сегодня на тренировке нет. Вот и все новости, наверное.
Будет ли теперь Лунёв основным вратарём «Зенита»? По тому, как он сыграл в двух прошедших матчах, он заслужил право выходить на поле дальше.
Чем опасен «Анжи»? Во-первых, настрой игроков. Им нечего терять в Петербурге, поэтому они сделают всё, чтобы добиться положительного результата. Читал интервью с Давидом Юрченко и другими футболистами соперника. Естественно, многие на стороне «Спартака». Постараются отобрать у «Зенита» очки. Знаю, что нас ждёт непростая игра. Наверняка гости будут обороняться всеми возможными способами. Я анализировал все последние матчи «Анжи». В какой-то мере им просто не везло в проигранных матчах. Махачкалинцы играли достаточно хорошо. Это команда атакующего плана, хотя завтра, думаю, они в первую очередь сосредоточатся на обороне и контратаках.
«Анжи» сильно изменился зимой, но они приобрели много профессионалов, знающих, как вести себя в каждом эпизоде на поле. «Анжи» и со «Спартаком» сыграл хорошо. Если бы судья не зафиксировал офсайд, которого не было, то Прудников вышел бы один на один. Кто его знает, чем бы закончился этот момент. В общем, «Анжи» заслужил больше очков.
Я говорил сейчас с ребятами. Напомним, как после наших побед осенью мы поехали в гости к «Анжи» и сыграли непрофессионально. Вели 2:0, без шансов для соперника, но отдали очки. Такое может произойти и завтра, если мы не будет максимально собранными. Каждый должен понимать свою ответственность. Речь идёт не об опыте, уровне мастерства индивидуального и коллективного, а именно о концентрации. За ошибки могут сразу же наказать», — передаёт слова Луческу корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Анжи». Начало – в 19:00 мск.