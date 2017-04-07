Луческу: Кутепов свалил игрока «Оренбурга» в штрафной, но никто это не обсуждает

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча 22-го тура РФПЛ с «Анжи» высказал мнение, что журналисты больше уделяют теме судейства, когда она касается матчей петербургской команды, нежели других клубов.
«В последней игре Кутепов взял и завалил игрока «Оренбурга» в штрафной. Никто ничего не говорит. А Кутепов с большой любовью положил его на траву, но никто не обсуждает это момент. Если бы это случилось с игроком «Зенита», то журналисты бы всю неделю муссировали в прессе эту тему. А так никто ничего не сказал, всё хорошо.
Только вы, кто присутствует на тренировке «Зенита», даёте информацию, остальные в своих офисах ищут только смуту. Каждый защищает свои интересы. Как интерпретировать атаки в мой адрес?
Дошло до того, что агент Дмитрий Селюк, который куда-то сбежал, постоянно что-то комментирует. Он не имеет права даже заезжать в Россию и Украину, а позволяет себе комментировать всё. Мы играли с «Челси» в Лондоне, он приехал в отель разговаривать с молодыми бразильцами, чтобы взять их под своё крыло. До сих пор у Селюка только один хороший игрок — Яя Туре, а журналисты постоянно ему звонят, когда нужно организовать на меня нападение. У меня достаточно опыта, чтобы спокойно воспринимать эти моменты. Жду на следующей неделе статей, которые попытаются дестабилизировать состояние «Зенита» и вывести меня из равновесия. Но не получится», — передаёт слова Луческу корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.