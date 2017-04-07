Иванович: в метро игроки «Зенита» почувствовали, что люди вместе, что они с нами

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о поездке футболистов петербургской команды в метро для того, чтобы почтить память погибших в результате теракта в метрополитене Санкт-Петербурга.
3 апреля на перегоне от станции «Сенная площадь» до «Технологического института» произошёл взрыв. Погибли 14 человек, более 50 человек получили ранения.
«Это очень сложный момент для города. Мы сделали просто минимум того, что могли. Спустились в метро, показали свою поддержку. В метро мы почувствовали, что люди вместе, что они с нами. Это исключительно важно», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.