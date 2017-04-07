Кроос: до Зидана обстановка в «Реале» была не лучшей

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос очень положительно оценивает влияние главного тренера Зинедина Зидана на команду. Французский специалист возглавил «сливочных» по ходу предыдущего сезона, сменив уволенного за неудовлетворительные результаты Рафаэля Бенитеса.
«Зидан оказал на команду огромное влияние с тех пор, как возглавил её. Уже 15 месяцев, как мы работаем под его руководством. До Зидана обстановка в «Реале» была не лучшей. Однако старт у него получился очень успешным. Он создал отличный микроклимат и обозначил совершенно другой путь работы», — приводит слова Крооса официальный сайт УЕФА.
«Реал» под руководством Зидана выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.