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Компания KIA объявила о старте детского конкурса «Юный арбитр»

7 апреля 2017, пятница. 14:00. Футбол
В преддверии Кубка конфедераций компания KIA Motors Rus объявила о начале всероссийского творческого конкурса «Юный арбитр-2017» для мальчиков и девочек от 10 до 14 лет, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Для участия в конкурсе нужно опубликовать в социальных сетях «Фейсбук» или «ВКонтакте» с хэштегами #ЮныйАрбитр2017 и #KiaOMBC видеоролик с сопровождающим текстом, фотографию или эссе. Работы будут приниматься с 7 по 30 апреля.

Темы конкурса — «Какое место в моей жизни занимает футбол?» и «Почему я мечтаю оказаться на Кубке конфедераций FIFA-2017?». Финалисты будут определены закрытым голосованием конкурсной комиссии 12 мая. В состав жюри вошли бывший футболист и футбольный эксперт Евгений Ловчев, бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин, главный редактор газеты «Спорт-экспресс» Максим Максимов и посол доброй воли ЮНИСЕФ Оксана Фёдорова. Работы 11 финалистов будут опубликованы на сайте www.kia.ru и официальных страницах проекта в социальных сетях. Победители вынесут официальные мячи турнира на 11 из 16 матчей Кубка конфедераций во всех городах проведения. Остальные 5 детей приедут из Малайзии, Чили, Германии, Испании и Багамских островов. Матч открытия и финал также пройдут с участием «юных арбитров».

«Kia Motors полностью оплачивает переезды и проживание, так что у детей и родителей должен быть стимул участвовать в конкурсе. Перед чемпионатом мира мы обязательно повторим подобный конкурс», — сообщил на пресс-конференции Валерий Тараканов, коммерческий директор Kia Motors.

Впервые конкурс был проведён в 2008 году, а в 2012-м к проекту присоединилась Россия.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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KIA Motors Кубок конфедераций
Новости. Футбол
7 апреля 2017, пятница
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