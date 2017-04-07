Компания KIA объявила о старте детского конкурса «Юный арбитр»

В преддверии Кубка конфедераций компания KIA Motors Rus объявила о начале всероссийского творческого конкурса «Юный арбитр-2017» для мальчиков и девочек от 10 до 14 лет, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Для участия в конкурсе нужно опубликовать в социальных сетях «Фейсбук» или «ВКонтакте» с хэштегами #ЮныйАрбитр2017 и #KiaOMBC видеоролик с сопровождающим текстом, фотографию или эссе. Работы будут приниматься с 7 по 30 апреля.
Темы конкурса — «Какое место в моей жизни занимает футбол?» и «Почему я мечтаю оказаться на Кубке конфедераций FIFA-2017?». Финалисты будут определены закрытым голосованием конкурсной комиссии 12 мая. В состав жюри вошли бывший футболист и футбольный эксперт Евгений Ловчев, бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин, главный редактор газеты «Спорт-экспресс» Максим Максимов и посол доброй воли ЮНИСЕФ Оксана Фёдорова. Работы 11 финалистов будут опубликованы на сайте www.kia.ru и официальных страницах проекта в социальных сетях. Победители вынесут официальные мячи турнира на 11 из 16 матчей Кубка конфедераций во всех городах проведения. Остальные 5 детей приедут из Малайзии, Чили, Германии, Испании и Багамских островов. Матч открытия и финал также пройдут с участием «юных арбитров».
«Kia Motors полностью оплачивает переезды и проживание, так что у детей и родителей должен быть стимул участвовать в конкурсе. Перед чемпионатом мира мы обязательно повторим подобный конкурс», — сообщил на пресс-конференции Валерий Тараканов, коммерческий директор Kia Motors.
Впервые конкурс был проведён в 2008 году, а в 2012-м к проекту присоединилась Россия.