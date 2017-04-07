Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Анчелотти: Нойер не сыграет с «Боруссией» Д, но будет готов к матчу с «Реалом»

7 апреля 2017, пятница. 14:52. Футбол
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подтвердил, что основной голкипер Мануэль Нойер не сыграет против дортмундской «Боруссии» в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги, но будет готов к поединку Лиги чемпионов с «Реалом», который состоится 12 апреля.

«Завтра Нойеру слишком рано играть. Мы не хотим рисковать. К матчу с «Реалом» он, безусловно, будет готов», — цитирует Анчелотти пресс-служба «Баварии».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Боруссия» Д, который состоится 8 апреля. Начало – 19:30 мск.
Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Боруссия Д ФК Реал Мадрид Карло Анчелотти Мануэль Нойер Лига чемпионов — Футбол Травмы — футбол
Новости. Футбол
7 апреля 2017, пятница
15:35 Экс-форварду «МЮ» Коулу была сделана операция по пересадке почки
15:30 Лебедев: вытрезвители – чушь, полицейским нужно научиться общаться с фанатами
15:23 Рыжиков продлил контракт с «Рубином» на год
15:11 Лоськов: «Локо» нет разницы, с кем играть в финале Кубка, у нас цель – победить
15:11 Новосельцев пропустил тренировку из-за воспаления икроножной мышцы
15:03 Николаев продолжит работать на матчах РФПЛ
14:55 Гафар принёс победу «Балтике» над «Тамбовом»
14:52 Анчелотти: Нойер не сыграет с «Боруссией» Д, но будет готов к матчу с «Реалом»
14:43 Ловчев: возможно, Нигматуллин доживёт до победы сборной России на ЧМ, я вряд ли
14:32 Мане будет прооперирован и пропустит остаток сезона
14:26 Тейку, скорее всего, не поможет сборной Камеруна на Кубке конфедераций в России
14:15 Нигматуллин: с Акинфеевым в равной мере сейчас никто конкурировать не может
14:13 Маркизио может сыграть против «Кьево», участие Хедиры под вопросом
14:12 Игрока «Атлетико» Коке обокрали в Мадриде на € 70 тыс., угрожая пистолетом
14:04 Макеев и Давыдов тренируются по индивидуальной программе
14:04 Аллегри: сегодня моё будущее в «Ювентусе» меня заботит меньше всего
14:00 Компания KIA объявила о старте детского конкурса «Юный арбитр»
13:56 «Барселона» начала переговоры с 16-летним форвардом «Фламенго» В. Жуниором
13:36 Жамалетдинов и Уткин номинированы на премию Golden Boy
13:31 Шюррле, Дурм и Ройс не помогут «Боруссии» Д в матче с «Баварией»
13:24 Хави Гарсия: стоит приехать в Россию, вряд ли теракт в будущем повторится
13:21 Роджерс: после пяти минут матча думал, что «Селтик» приобрёл брата Куасси
13:20 «Севилья» готова выкупить Йоветича у «Интера» за € 13 млн
13:06 Дефо: Виллаш-Боаш — умный тренер, в «Тоттенхэме» ему просто не хватило опыта
13:03 «Крылья Советов» в мае 2018 года могут сыграть тестовые матчи на «Самара Арене»
12:55 Дзофф: верю, что «Ювентус» победит «Барселону»
12:47 «Рома» рассматривает кандидатуру Эмери на случай ухода Спаллетти
12:39 Р. Ерёменко продал свой дом в Финляндии
12:32 Адвокат Месси: верим, что ФИФА сократит срок дисквалификации игрока
12:30 Кроос: до Зидана обстановка в «Реале» была не лучшей
12:29 Погребняк не полетит с «Динамо» на матч со «СКА-Хабаровск»
12:12 Иванович: в метро игроки «Зенита» почувствовали, что люди вместе, что они с нами
12:11 Луческу: матч «Спартак» — «Зенит» может судить даже московский арбитр
12:11 Луческу: Кутепов свалил игрока «Оренбурга» в штрафной, но никто это не обсуждает
12:04 Луческу: Лунёв своей игрой заслужил право и дальше выходить на поле в основе
11:59 Иванович: «Зенит» следит за «Спартаком», желаем, чтобы красно-белые теряли очки
11:49 Наставник «Лас-Пальмаса»: эмоции Хесе играют с ним злую шутку
11:42 Жирков, Новосельцев и А. Кержаков не приняли участия в тренировке «Зенита»
11:41 Деменко: пока речи о передаче ФК «Сочи» стадиона «Фишт» не идёт
11:35 Венгер: моя цель — чтобы болельщики «Арсенала» были счастливы
11:33 Нападающий «Спартака-2» Сакала: в Замбии меня сравнивают с Роналду
11:27 Венгер сможет рассчитывать на Коклена в матче с «Кристал Пэлас»
11:26 Д’Амброзио продлил контракт с «Интером»
11:24 Алаба: очевидно, что перед матчем с «Боруссией» Д думаем о «Реале»
11:16 «ПСЖ» отдал «Авраншу» € 200 тыс. призовых за победу в кубковом матче
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто выиграет Кубок России по футболу?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+