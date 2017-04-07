Анчелотти: Нойер не сыграет с «Боруссией» Д, но будет готов к матчу с «Реалом»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подтвердил, что основной голкипер Мануэль Нойер не сыграет против дортмундской «Боруссии» в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги, но будет готов к поединку Лиги чемпионов с «Реалом», который состоится 12 апреля.
«Завтра Нойеру слишком рано играть. Мы не хотим рисковать. К матчу с «Реалом» он, безусловно, будет готов», — цитирует Анчелотти пресс-служба «Баварии».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Боруссия» Д, который состоится 8 апреля. Начало – 19:30 мск.