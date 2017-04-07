Николаев продолжит работать на матчах РФПЛ

Российский футбольный арбитр Алексей Николаев сдал все необходимые нормативы по физической подготовке и теперь имеет возможность до окончания сезона-2016/17 получать назначения для обслуживания матчей российской Премьер-Лиги. Сдача нормативов состоялась 7 апреля в Москве. Об этом говорится на официальном сайте РФС.
Алексей Николав начал судейскую карьеру в 1987 году. В высшей лиге начал работать с 2002 года. Спустя пять лет Николаев вошёл в пятёрку лучших арбитров по версии КФА.
45-летний Николаев является арбитром ФИФА и входит в элитную категорию судей УЕФА.