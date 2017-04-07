Лоськов: «Локо» нет разницы, с кем играть в финале Кубка, у нас цель – победить

«Локомотиву» без разницы, с кем играть в финале Кубка России, так как целью клуба является победа в турнире. Об этом сказал полузащитник столичного клуба Дмитрий Лоськов.
«Соперника не выбирают. „Урал“ оказался сильнее „Рубина“, поэтому и пробился в финал. „Локомотиву“ нет разницы, с кем играть, у нас одна цель – победить. Когда ждать моего выхода на поле в футболке «Локомотива»? Пусть это останется секретом», — сказал Лоськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Илья Джапаридзе.
Финал Кубка России «Локомотив» — «Урал» состоится 2 мая в Сочи.