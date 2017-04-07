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Лебедев: вытрезвители – чушь, полицейским нужно научиться общаться с фанатами

7 апреля 2017, пятница. 15:30. Футбол
Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал тот факт, что 7 апреля Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об ужесточении административной ответственности для болельщиков за грубое нарушение правил поведения во время официальных спортивных соревнований.

«Необходимо наводить порядок на наших стадионах. Речь прежде всего о футболе, там наибольший процент правонарушений. Особенно в преддверии двух крупных международных соревнований. С законодательной точки зрения необходимо сделать всё, чтобы у правоохранительных органов была возможность достаточно жёстко и своевременно подавлять любые проявления хулиганства на стадионе. Самое примечательное в данном законопроекте, что его действия распространяются не только на граждан России, но и на иностранных граждан. Если у гражданина другой страны есть запрет на посещение спортивных мероприятий у себя на родине, то российские власти в соответствии с этим законопроектом имеют право не пускать его в нашу страну, если он едет на ЧМ или какой-то другой матч. На иностранца будут накладываться такие же административные штрафы, как и на граждан РФ. Мы считаем, что это необходимая мера.

Однако хотелось бы подчеркнуть, что мы хотим обратиться к правоохранительным органам и сказать им, что методы работы с болельщиками, фанатами не должны заключаться только в количестве полицейских дубинок из расчёта на количество болельщиков на стадионе. Всё-таки фанаты – это наши люди, наиболее активная и дееспособная часть населения нашей страны. Поверьте, сколько времени я с ними в контакте – с ними можно и нужно общаться. Многие проблемы, которые с ними возникают, можно снимать путём переговоров, общения. Но, к сожалению, правоохранительные органы выбирают только один способ – дубинка, наручники, штраф, арест. Да, мы поддержали и приняли эту инициативу, но хотелось бы, чтобы это был тот самый топор войны, который правоохранительные органы держали под кроватью на самый особый случай. Больше бы хотелось, чтобы они научились общаться с болельщиками.

Открытие вытрезвители в преддверии ЧМ-2018? А кого мы туда повезём? Англичанина, француза, итальянца? Бред какой-то! Давайте ограничим продажу алкоголя, примем ещё какие-то меры, но вытрезвители – это чушь! Не нужно так низко опускать прежде всего свою страну в глазах иностранцев. Ни в одной стране мира нет вытрезвителей, там даже не поймут, что это такое. Считаю, что это абсолютно ненужная и неправильная мера, она ни к чему не приведёт, болельщик всё равно выпьет! А вот как вести себя полиции в случае, если они видят чрезмерно употребившего алкоголь болельщика, – здесь можно поработать. Но я с трудом себе представляю, как русскоговорящий полицейский объяснит англоговорящему болельщику, что хватит бухать», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Игорь Лебедев Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
7 апреля 2017, пятница
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