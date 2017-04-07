Анчелотти: «Боруссия» Д — одна из лучших команд Европы, нас ждёт топ-матч

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией».
«Это будет топ-игра. «Боруссия» — одна из лучших команд в Европе. Нам нужно показать свой лучший футбол, если мы хотим выиграть.
Боатенг? Да, он сможет сыграть, но я не решил, кто сыграет с ним в паре. Что касается Мюллера, то против «Боруссии» он не сыграет, но будет готов к матчу с «Реалом», — цитирует Анчелотти пресс-служба «Баварии».
Матч «Бавария» — «Боруссия» Д состоится 8 апреля. Начало – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.