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Ученики старших классов Сочи будут работать гидами для болельщиков ЧМ-2018

7 апреля 2017, пятница. 16:47. Футбол
В школах Сочи с нового учебного года стартует программа подготовки языковых волонтёров предстоящего чемпионата мира — 2018 в России. Добровольными гидами станут ученики старших классов, а в их задачу будет входить знакомство болельщиков с достопримечательностями курорта. Об этом сообщила начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева.

«Учителя английского языка, прошедшие курсы повышения квалификации по теме „Навстречу чемпионату мира по футболу“, проведут дополнительные занятия с учениками 10-х классов. Волонтёров будут готовить по учебному пособию „Welcoming FIFA World Cup 2018“, который содержит много интересного материала по истории футбола, в том числе российского, о великих российских и зарубежных футболистах, правилах игры, знаменитых стадионах мира, знаменитых сочинских футболистах и тренерах», — цитирует Медведеву Welcome2018.
Источник: Welcome2018 Сообщить об ошибке
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7 апреля 2017, пятница
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