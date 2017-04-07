Руни пропустит матч «Сандерленд» — «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни пропустит матч 32-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом», сообщает Goal со ссылкой на главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью.
Из-за проблем с лодыжкой 31-летний форвард пропустил матч прошлого тура с «Эвертоном» (1:1) и не сможет помочь «МЮ» в предстоящей игре.
Из-за травмы сыграть не сможет полузащитник Эшли Янг. В лазарете «красных дьяволов» находятся Хуан Мата, Крис Смоллинг и Фил Джонс.
Матч «Сандерленд» — «Манчестер Юнайтед» состоится 9 апреля. Начало – в 15:30 мск.
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