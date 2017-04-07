Стадион в Штутгарте будет претендовать на проведение финала ЛЕ в 2019 году

Немецкий футбольный союз подаст заявку на проведение финала Лиги Европы в 2019 году. На проведение еврокубкового финала будет претендовать стадион «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте, сообщает Kicker.
Другим претендентом от Германии на проведение финала Лиги Европы являлся стадион «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте, но выбор был сделан в пользу Штутгарта.
Заявку на проведение финала Лиги Европы необходимо подать в УЕФА до 6 июня 2017 года. Решение о том, где состоится финал, будет принято 20 сентября.
Вместимость стадиона в Штутгарте составляет 60 449 человек. Финальный матч Лиги Европы запланирован на 29 мая 2019 года.