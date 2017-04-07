«Зенит» — «Анжи»: деньги от продажи билетов пойдут в фонд пострадавшим в теракте

Деньги, полученные от продажи билетов на матч 22-го тура РФПЛ «Зенит» — «Анжи», поступят в фонд помощи пострадавшим в результате теракта в петербургском метрополитене, сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых. Минимальная стоимость билетов составляет 450 рублей, максимальная — 1600.
Кроме того, в официальные магазины «Зенита» на Невском, 20 и на «Петровском» поступила ограниченная партия толстовок с хэштегом #НасНеСломить. Все вырученные средства от их реализации также будут направлены на оказание помощи родным и близким жертв теракта.
3 апреля на перегоне от станции «Сенная площадь» до «Технологического института» произошёл взрыв. Погибли 14 человек, более 50 человек получили ранения.
Матч «Зенит» — «Анжи» состоится в субботу, 8 апреля, на стадионе «Петровский». Начало — в 19:00 мск.