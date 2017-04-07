А. Бутенко: вполне возможно, Карасёв рассудит матч ЦСКА – «Спартак»

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко сообщил, что Сергей Карасёв может быть назначен главным арбитром матча 26-го тура РФПЛ ЦСКА – «Спартак», который состоится 30 апреля.
«Давненько Карасёва не назначали на матчи, да. Он пропустил несколько туров. Если Сергея отстранили за ошибку – придётся немного пропустить. Но мы его обязательно увидим в ближайшее время.
Почему Карасёв, наш лучший арбитр, не судит топовые матчи? У нас во главе таблицы московские клубы. А Карасёв в последний раз работал на игре, по-моему, «Анжи» — «Уфа». Но статусность и сложность матча определяются не только именами команд и их положением в турнирной таблице. Основная работа зависит от того, как складывается игра. Зачастую матчи аутсайдеров – самые сложные, потому что командам терять нечего и они ведут себя как раненые звери. А матч ЦСКА – «Зенит», например, едва ли оправдал ожидания многих болельщиков из-за тактики команд. Клубы играли на разрушение, много нарушали правила, а обвинили во всём арбитра, который «засушил» игру.
Я не могу точно вам сказать, почему Карасёва назначают на те матчи, на которые его назначают. У нас вверху таблицы две московские команды, и одна из Питера. Это как один из возможных критериев отбора. Впереди ждёт дерби ЦСКА – «Спартак» — будет ли там работать Карасёв? Вполне возможно, почему бы и нет», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.