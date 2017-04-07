Энрике: возможно, посмотрю матч «Реал» — «Атлетико» или вздремну вместо этого

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал, планирует ли он смотреть матч 31-го тура Примеры между «Реалом» и «Атлетико», которые являются конкурентами его команды по турнирной таблице чемпионата Испании
«Что касается того, буду ли я смотреть мадридское дерби «Реал» — «Атлетико», то во сколько оно начнётся? В четыре? Тогда да, возможно, посмотрю. А если и не посмотрю, то будет хорошая возможность вздремнуть», — приводит слова главного тренера сине-гранатовых Marca.
Матч «Реал» — «Атлетико» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в субботу, 8 апреля. «Барселона» (69 очков) располагается на втором месте в таблице Примеры, опережает третий «Атлетико» (61) и уступает лидирующему «Реалу» (71). При этом у «Реала» матч в запасе.