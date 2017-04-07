Конте: сейчас в чемпионской гонке участвуют два клуба, но всякое может случиться

Главный тренер «Челси» Антонио Конте выразил мнение, что сейчас за чемпионский титул ведут борьбу только две команды, но в дальнейшем что-то может измениться. Лидирующий в таблице английской Премьер-лиги «Челси» на семь очков опережает идущий на втором месте «Тоттенхэм Хотспур». «Ливерпуль» отстаёт от «шпор» на пять очков, а «Манчестер Сити» — на семь.
«Чемпионская гонка продолжается. Думаю, сейчас в ней принимают участие только «Челси» и «Тоттенхэм», но всякое может случиться. Ещё предстоит разыграть 24 очка, другие команды тоже могут включиться в гонку», — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт «Челси».