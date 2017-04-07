Зидан: знаю, что значит тренировать «Реал», и готов ко всему

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, говоря о своём будущем, заявил, что все его мысли связаны только с матчем 31-го тура испанской Примеры против «Атлетико».
«Я ничего не готовлю. Всё, на чем я сконцентрирован, — это оставшаяся часть сезона. Вы знаете статус этого клуба, я тоже знаю. Я знаю, что значит тренировать «Реал», хорошо это или плохо. Я готов ко всему и поэтому говорю только о следующем матче. Это всё, что меня интересует. Завтра предстоит важная игра. Я не знаю, что будет после.
Я всегда остаюсь позитивным, что бы ни происходило в жизни. Мне повезло быть здесь и делать то, что я люблю, каждый день. В мире много людей, которым не нравится то, что они делают. Поэтому я максимально использую каждый день и всегда настроен позитивно», — приводит слова Зидана официальный сайт «Реала».