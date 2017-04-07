Советник Гризманна: «МЮ» делал запрос по Антуану, как и несколько других клубов

Эрик Ольхатс, советник форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, рассказал, какие клубы интересуются французском футболистом.
«Я читал, что „Манчестер Юнайтед“ согласовал трансфер Антуана, но мы даже не знаем, будут ли они играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а это очень важно для игрока. „МЮ“ просто делал запрос, как и несколько других клубов. Они хотели знать наше мнение, мнение игрока, есть ли вероятность, что он уйдёт, за какую сумму… Это логичные действия.
«Челси», «Манчестер Сити», «Барселона» и даже «Реал» стучались к нам в дверь, чтобы узнать, что возможно, а что невозможно. Мы обдумываем все варианты», — цитирует Ольхатса Goal.