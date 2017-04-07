Вьери: думаю, я и Роналдо — два лучших игрока, которые выступали за «Интер»

Бывший нападающий «Интера» Кристиан Вьери рассказал, как бразильский форвард Роналдо летом 2002 года ушёл из миланского клуба в мадридский «Реал».
«Продажа Роналдо? Я сказал президенту: «Не продавайте его, не продавайте! Он только что выиграл чемпионат мира, и теперь вы хотите его продать? Вся команда ждёт Роналдо. Что я вообще здесь делаю?»
Думаю, за его трансфером стоял либо Моратти, либо Купер. Тем не менее то, что я и Роналдо вместе сделали для «Интера», останется навсегда. Думаю, мы — два лучших игрока, которые когда-либо выступали за клуб», — цитирует Вьери Football Italia.