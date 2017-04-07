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Отец Тимощука: сын убеждён, что ничего плохого для своего города не сделал

7 апреля 2017, пятница. 22:10. Футбол
Отец Анатолия Тимощука Александр прокомментировал петицию о лишении его сына звания почётного гражданина Луцка. Петиция появилась в Интернете после того, как Тимощук вошёл в тренерский штаб «Зенита». Украинский специалист удостоился звания почётного гражданина Луцка в июне 2008 года.

«Мне, конечно, трудно быть объективным, поскольку речь идёт о моём сыне. Ясно, что воспринял новость болезненно. Считаю, что Анатолий очень много сделал для украинского футбола и для Луцка, и это нельзя перечеркнуть одним росчерком пера. Уже хотя бы то, что он основал в нашем областном центре и полностью финансировал детский футбольный турнир, который проводился ежегодно, — за «Кубок Анатолия Тимощука» соревновались не только волынские, но и киевские, белорусские, польские футболисты. Все помнят, как радостно, на ура встречали, когда привёз в город, где родился, кубок УЕФА.

Анатолий хотел трудоустроиться на Украине на тренерскую работу. Но каждый клуб хочет тренера с именем. А он был, как мы знаем, игроком. На счету Анатолия 144 встречи за сборную Украины, и он по этому количеству вошёл в десятку мировых игроков, наиболее долго защищавших честь своей страны. Так сложились обстоятельства: в Санкт-Петербурге у него новая семья, жильё, работа — поэтому он там. Знаю, что сын был шокирован, узнав об акции в Луцке. Говорит, если сессия примет решение и отменит почётное звание, то он смирится. Но убеждён, что ничего плохого для своего города, для Волыни не сделал. И кто знает, как будет завтра — может, через некоторое время он вернётся на Украину, патриотом которой был и есть.

А относительно того, как мы должны относиться к непубличным украинцам, работающим в России, то скажу одно: люди едут за границу не от хорошей жизни. Если бы они в родном государстве имели достойный заработок, чтобы прокормить семью, то этого не было бы», — приводит слова отца Тимощука «Волинь».
Источник: Волинь Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Анатолий Тимощук
Новости. Футбол
7 апреля 2017, пятница
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