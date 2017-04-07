Орлов: с полем стадиона «Крестовский» всё в порядке

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о том, что газон на новом стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге непригоден для игры в футбол. Ранее об этом сообщило агентство Regnum. Первый матч на новой арене запланирован на 22 апреля, когда «Зенит» примет «Урал» в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги.
«22 апреля на „Крестовском“ состоится матч „Зенит“ — «Урал». Просто один сайт сообщил, что трава подгнила, но информация уже опровергнута. Всё в порядке с полем. Но речь не о том. Матч тестовый, и это в интересах Кубка конфедераций. «Зенит» там ещё ни одной тренировки не провёл. Команда лишается родного поля, а родное поле — это все те вмятины, колдобины, всевозможные буераки. На поле всегда что-то такое есть, и даже к штангам привыкает футболист. Так что команда Луческу будет играть, как в гостях. Ну а что делать? К Кубку конфедераций надо провести три тестовых матча.
Завтра будут проводы «Петровского». Будут интересные флешмобы — ну, вы сами всё увидите. Многое придумано организаторами. С «Петровичем» хотят попрощаться, но, знаете, никогда не говори никогда. Луческу сказал, что он слышал, будто бы это не последний матч на «Петровском». Откуда он это слышал? Кто-то ему это сказал.
Посещаемость на матче с «Уралом» будет только 20 тыс. человек. Нижний сектор — это копия «Петровского». Даже места для владельцев абонементов будут те же самые, и они работают на новом стадионе», — сказал Орлов в эфире программы «8-16».