Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Сток Сити» летом может продать Имбула, за которого заплатил рекордную сумму

7 апреля 2017, пятница. 22:45. Футбол
Полузащитник Ганелли Имбула может покинуть «Сток Сити» грядущим летом. По информации The Telegraph, «гончары» готовы расстаться с 24-летним французом.

«Сток Сити» приобрёл хавбека у «Порту» в феврале 2016 года за £ 18,3 млн (€ 21,3 млн) — рекордный по стоимости трансфер в истории клуба.

Источник отмечает, что «Сток Сити» может согласиться продать игрока за сумму около £ 10 млн (€ 11,6 млн).

В текущем сезоне Имбула провёл за «Сток Сити» 12 матчей в АПЛ и результативными действиями не отмечался. С начала года он отыграл в чемпионате всего семь минут.
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
Теги
Сток Сити Ганелли Имбула Трансферы
Новости. Футбол
7 апреля 2017, пятница
23:17 Икарди: цель «Интера» — выиграть скудетто в следующем году
23:02 Аспиликуэта: Конте проделывает удивительную работу, я многому научился у него
22:45 «Сток Сити» летом может продать Имбула, за которого заплатил рекордную сумму
22:38 Промес: в «Спартаке» у меня всё хорошо, здесь я лидер и ключевой игрок
22:31 Орлов: с полем стадиона «Крестовский» всё в порядке
22:30 Конте: Раньери — мой хороший друг, было приятно увидеть его
22:18 Игрок 6-го дивизиона Франции дисквалифицирован на 30 лет за нападение на судью
22:10 Отец Тимощука: сын убеждён, что ничего плохого для своего города не сделал
21:59 Вьери: думаю, я и Роналдо — два лучших игрока, которые выступали за «Интер»
21:58 Президент Ла Лиги — о ситуации с Зозулей: надеемся, больше такое не повторится
21:43 «Челси» поборется с «МЮ» за Перишича
21:25 Советник Гризманна: «МЮ» делал запрос по Антуану, как и несколько других клубов
21:23 Знаменитая бразильская футболистка Марта продолжит карьеру в США
21:22 Гвардиола: ссора в тоннеле после игры с «Челси»? Там не было ничего особенного
20:52 Вайгль и Кагава не помогут «Боруссии» в матче с «Баварией»
20:48 КОНКАКАФ близок к созданию аналога европейской Лиги наций
20:25 Орлов: Прядкин ничего не понимает в футболе, когда говорит о сокращении РФПЛ
20:16 Моуринью принял решение по поводу будущего Янузая в «Манчестер Юнайтед»
20:09 «Бенфика» продлила контракт с главным тренером до конца сезона-2019/20
20:09 Сампаоли: если сборная Нидерландов и правда хочет меня нанять, это комплимент
20:03 Сорокин: получили заверение в приемлемом состоянии газона на арене в Петербурге
19:32 Конте опроверг информацию о том, что Пирло может войти в тренерский штаб «Челси»
19:31 Зидан: знаю, что значит тренировать «Реал», и готов ко всему
19:16 Конте: сейчас в чемпионской гонке участвуют два клуба, но всякое может случиться
19:15 Энрике: возможно, посмотрю матч «Реал» — «Атлетико» или вздремну вместо этого
18:59 Квинси Промес: кто будет следующим?
18:47 Источник: газон на стадионе «Крестовский» практически загублен
18:31 Полузащитник «Барселоны» Рафинья выбыл на четыре месяца
18:26 «Анжи» возложил цветы на мемориале памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге
18:20 А. Бутенко: вполне возможно, Карасёв рассудит матч ЦСКА – «Спартак»
18:18 «Зенит» — «Анжи»: деньги от продажи билетов пойдут в фонд пострадавшим в теракте
17:46 Матч ЦСКА — «Спартак» начнётся в 17:00 мск
17:45 Стадион в Штутгарте будет претендовать на проведение финала ЛЕ в 2019 году
17:40 Московское «Динамо-2» будет проводить домашние матчи на базе в Новогорске
17:28 Руни пропустит матч «Сандерленд» — «Манчестер Юнайтед»
17:21 Оляс: могу заверить, что, если «Лион» выиграет ЛЕ, Толиссо и Ляказетт не уйдут
17:16 Роджерс подписал новый четырёхлетний контракт с «Селтиком»
17:06 Мозес восстановился от травмы и готов помочь «Челси» в матче с «Борнмутом»
16:51 Кейн восстановился после травмы и будет готов к матчу с «Уотфордом»
16:47 Ученики старших классов Сочи будут работать гидами для болельщиков ЧМ-2018
16:36 Халк и Оскар помогли «Шанхаю СИПГ» обыграть «Шаньдун Лунэн»
16:29 Анчелотти: «Боруссия» Д — одна из лучших команд Европы, нас ждёт топ-матч
16:24 Топ-10 человек, которые ненавидят Месси
16:10 «Сампдория» продлила контракт с главным тренером Джампаоло
15:54 Макаров: «Зенит»? Сейчас главное – игра за «Тосно», остальное решим после сезона
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кому из фаворитов РФПЛ придётся сложнее всего в ближайшем туре?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+