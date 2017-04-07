«Сток Сити» летом может продать Имбула, за которого заплатил рекордную сумму

Полузащитник Ганелли Имбула может покинуть «Сток Сити» грядущим летом. По информации The Telegraph, «гончары» готовы расстаться с 24-летним французом.
«Сток Сити» приобрёл хавбека у «Порту» в феврале 2016 года за £ 18,3 млн (€ 21,3 млн) — рекордный по стоимости трансфер в истории клуба.
Источник отмечает, что «Сток Сити» может согласиться продать игрока за сумму около £ 10 млн (€ 11,6 млн).
В текущем сезоне Имбула провёл за «Сток Сити» 12 матчей в АПЛ и результативными действиями не отмечался. С начала года он отыграл в чемпионате всего семь минут.