Аспиликуэта: Конте проделывает удивительную работу, я многому научился у него

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился мнением о работе Антонио Конте на посту главного тренера лондонской команды.
«Конте проделывает удивительную работу. Я стараюсь усердно тренироваться и быть доступным для выбора тренера. Я многому научился у него, выступая на новой позиции, когда мы поменяли схему. Это было нечто новое для нас, и мы очень усердно работаем, начиная с главного тренера.
Надеюсь, мы сможем завоевать трофеи в этом сезоне. У нас есть возможность выиграть два титула. Наш тренер проделывает удивительную работу, и я уверен, что он хочет завершить сезон, выиграв оба трофея», — цитирует Аспиликуэту сайт «Челси».