Глава службы безопасности «Зенита»: не хотим создавать нервозную обстановку

Глава службы безопасности «Зенита» Юрий Федотов рассказал о подготовке к домашнему матчу 22-го тура РФПЛ с «Анжи». 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, жертвами которого стали 14 человек. Поединок сине-бело-голубых с махачкалинцами состоится 8 апреля на стадионе «Петровский».
«Конечно, очень хотелось бы, чтобы запрет входа на стадион с сумками был разовой мерой и в дальнейшем не пришлось к ней прибегать. Сейчас мы будем обращать особое внимание на людей с крупногабаритными вещами. Будут работать камеры хранения, досмотровые мероприятия будут проводиться чуть более тщательно, чем обычно. Но мы ни в коем случае не хотим создавать нервозную обстановку. Постараемся всё делать деликатно и аккуратно, чтобы это не сказалось на настроении болельщиков. Мы также увеличиваем количество людей, задействованных в обеспечении безопасности на матче.
Никаких специальных процедур по предотвращению столкновений фанатов проводиться не будет. Это последний в этом сезоне матч на «Петровском» для «Зенита», и ещё до трагических событий в метро фанаты рассчитывали устроить некий перформанс, но из-за трагедии приняли решение отложить красочное шоу и сконцентрироваться на поддержке команды. Мы благодарим наших фанатов за такую реакцию. Клуб пошёл навстречу и разрешил болельщикам с Виража прийти на матч со своими детьми», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Тубольцевой.
Полную версию интервью с Федотовым читайте на «Чемпионате» в скором времени.