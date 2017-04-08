Вальбуэна: мне нравится, когда во время матча на стадионе есть ненависть

Полузащитник «Лиона» Матьё Вальбуэна рассказал, что ему нравится, когда фанаты во время матча испытывают ненависть к гостевой команде.
«Вы можете сказать, что я сумасшедший или мазохист, но мне нравится, когда во время матча на стадионе есть ненависть. Это мотивирует меня ещё больше. После того как мы в Лиге Европы выбили «Рому», я сказал: «Хочу в соперники «Бешикташ». В этом противостоянии будет жарко! Я уже играл с «Бешикташем» и «Фенербахче», и мне нравится атмосфера на стадионе в Турции», — цитирует Вальбуэна L'Equipe.
Матчи между «Лионом» и «Бешикташем» в 1/4 финала Лиги Европы состоятся 13 и 20 апреля.