Канте: я не являюсь одним из лучших полузащитников в мире

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте прокомментировал высказывания некоторых футбольных экспертов о том, что он является лучшим хавбеком в мире.
«Я не являюсь одним из лучших полузащитников в мире, это не про меня. Я играю вместе с разными талантливыми хавбеками — Сеском Фабрегасом, Неманьей Матичем, Натаниэлем Чалоба, и мне есть чему научиться у этих ребят.
Сейчас мне нужно работать над тактикой, больше думать о защите и оттачивать удар. Я всегда был таким человеком. Не стоит кричать о своих достижениях, это не в моём духе», — цитирует Канте Mirror.