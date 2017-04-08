Моуринью: такой игрок, как Чичарито, сейчас забил бы за «МЮ» 20 голов за сезон

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что его команде не хватает форвардов с инстинктом «убийцы», который был у Хавьера «Чичарито» Эрнандеса, ушедшего из «МЮ» в 2015 году.
«У нас есть игроки, которые не лучшим образом завершают атаки. Это хорошие и креативные игроки, они могут создать момент, но по своей природе не являются «убийцами» у ворот соперника.
С учётом того, как мы играем на „Олд Траффорд“, такой игрок, как Чичарито, легко забил бы 20 голов за сезон. Даже если бы он просто выходил на последние 10-20 минут матча, он забил бы свои 20 голов. Это такой игрок: мяч приходит к нему, бум — и он уже в сетке ворот. Идёт навес, он первым добирается до него – гол. Вратарь отбивает удар, он первый на добивании — гол.
Рашфорд? Мы верим в Маркуса, в этом нет сомнений. Купим ли мы форварда? Возможно», — цитирует Моуринью The Telegraph.