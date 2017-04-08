Коутиньо может пропустить матч с «Борнмутом» из-за болезни

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо может пропустить матч 32-го тура АПЛ, в котором его команда сыграет на выезде со «Сток Сити». Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп рассказал, что хавбек болен, не тренировался в течение всей недели, и его появление на поле в матче чемпионата сомнительно.
«Фил всё еще болеет. Его не было на тренировках ни в четверг, ни в пятницу. Ему уже лучше, но мы еще посмотрим, сможем ли выпустить его на поле. Игра со „Стоком“ уже близко, но мы дадим ему столько времени, сколько ему потребуется», — приводит слова Клоппа The Telegraph.
Филиппе Коутиньо почуствовал себя плохо во втором тайме матча 31-го тура АПЛ против «Борнмута» (2:2), и был заменен на 65-й минуте. Полузащитник забил на 40-й минуте игры.