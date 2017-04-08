Жители Сент-Луиса проголосовали против строительства футбольного стадиона

Жители Сент-Луиса, штат Миссури, не поддержали план государственного финансирования строительства в городе футбольного стадиона на 22 тысячи мест, сообщил STL Today.
На голосовании 53 процента жителей высказались против предложения — несмотря на то, что инвесторы вложили около $ 1 млн в кампанию по лоббированию постройки новой арены.
Ранее руководитель МЛС Дон Гарбер заявлял, что Сент-Луис в случае провала плана постройки стадиона не сможет заявить свою команду в соккер-лигу, которая в ближайшие несколько лет будет расширена с 24 до 28 участников.