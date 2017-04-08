Шекспир: матч с «Атлетико» в «Лестере» пока никто не обсуждает

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир поделился ожиданиями от встречи с «Эвертоном» в 32-м туре чемпионата Англии.
«У нас ещё припасено кое-что для «Эвертона». Надеюсь, субботняя тренировка пройдёт удачно, и все будут готовы к игре. Я выберу стартовый состав в ближайшие сутки. Мы будем нацеливаться на победу в этом матче. Сейчас наша цель — именно «Эвертон», а не «Атлетико». Разговоры о Лиге чемпионов никто не запрещал, но пока мы это не обсуждаем.
Во всём важен правильный баланс. Мне и остальным членам тренерского штаба нужно определить, кому из игроков сейчас пойдут на пользу несколько дней отдыха — но при этом важно, чтобы не пострадал результат в этой игре. Единственное, что я сейчас могу точно сказать насчёт футболистов — Уэс Морган пока не готов играть. Ему нужно провести несколько тренировок, чтобы набрать форму после травмы, и с «Атлетико» он едва ли сыграет", — приводит слова Шекспира с пресс-конференции Goal.