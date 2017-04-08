Алексей Ерёменко: Сергей Ерёменко предложений от российских клубов не получал

Отец полузащитника «Базеля» Сергея Ерёменко Алексей Ерёменко прокомментировал включение сына в список претендентов на приз Golden boy и рассказал, что предложений от российских клубов футболист не получал.
«Конечно, мне приятно. Я знал, что у Сережи есть не только талант, но и желание работать, постоянно продвигаться вперед. Он готов делать все, чтобы достичь своей мечты. Он сейчас в „Базеле“, двигается шаг за шагом. От российских клубов конкретных предложений не поступало – только на уровне разговоров», — приводит слова Алексея Ерёменко «Спорт-экспресс»
Премия Golden Boy — ежегодная футбольная награда, вручаемая лучшему молодому футболисту года в Европе. Обладатель награды не должен быть старше 21 года и должен выступать в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. В список номинантов премии вошли также нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов и хавбек «Краснодара» Даниил Уткин.