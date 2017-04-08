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«Реал» хочет приобрести Гризманна летом 2018 года

8 апреля 2017, суббота. 06:36. Футбол
Мадридский «Реал» заинтересован в услугах нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, утверждает L'Equipe.

Согласно информации источника, «Королевский клуб» хотел бы видеть футболиста сборной Франции в своих рядах начиная с лета 2018 года.

Агент Гризманна Эрик Ольхатс подчеркнул, что его клиентом интересовались такие клубы, как «Манчестер Сити», «Челси», «Барселона» и «Реал». Сам Гризманн ранее отметил, что переход в «Реал» не входит в его планы, поскольку там уже играют такие футболисты, как Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и Карим Бензема.

Действующий контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до лета 2021 года.
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид ФК Реал Мадрид Антуан Гризманн
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