«Реал» хочет приобрести Гризманна летом 2018 года

Мадридский «Реал» заинтересован в услугах нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, утверждает L'Equipe.
Согласно информации источника, «Королевский клуб» хотел бы видеть футболиста сборной Франции в своих рядах начиная с лета 2018 года.
Агент Гризманна Эрик Ольхатс подчеркнул, что его клиентом интересовались такие клубы, как «Манчестер Сити», «Челси», «Барселона» и «Реал». Сам Гризманн ранее отметил, что переход в «Реал» не входит в его планы, поскольку там уже играют такие футболисты, как Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и Карим Бензема.
Действующий контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до лета 2021 года.