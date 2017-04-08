Тите: в последние четыре месяца лучшим футболистом мира является Неймар

Главный тренер сборной Бразилии Тите выразил мнение, что в 2017 году на данный момент форвард национальной команды и «Барселоны» Неймар является лучшим игроком планеты.
«Криштиану Роналду и Лионель Месси — лучшие игроки планеты за 10 лет, но в последние четыре месяца лучшим футболистом мира является Неймар. Я сказал ему, чтобы он чувствовал себя комфортно в этой роли. Неймар ответил на это, что он готов и на него можно рассчитывать», – цитирует Тите ESPN FC.
На счету Неймара шесть голов и шесть ассистов в 10 матчах за сборную Бразилии в отборочном турнире ЧМ-2018, а также 15 голов и 18 голевых передач в 37 матчах за «Барселону» во всех турнирах в этом сезоне.