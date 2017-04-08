РФС потратил 1,403 млрд рублей на сборные России в 2016 году

Расходы РФС на сборные команды России в 2016 году составили 1,403 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт о деятельности РФС за прошедший год.
Финансовый план РФС на 2016 год предполагал, что на сборные будет потрачено 1,543 млрд рублей, но по факту расходы по данной статье получились другими. При этом расходы РФС непосредственно на спортивные мероприятия с участием сборных составили 807,2 млн рублей: из них 525,2 млн ушло на национальную команду России, 44,9 млн — на молодёжную, 31,7 млн — на женскую сборную. Доход РФС от выступления команд в международных турнирах составил 640,7 млн рублей вместо запланированных 660,5 млн.
Также в отчёте отмечается, что в 2016 году РФС потратил на судейство и инспектирование 222,1 млн рублей, что составило 8 % от всех расходов организации.