Мутко: так ждал, чтобы матч с Бельгией скорее закончился, когда Россия сравняла

Во время голосования уже на первом вопросе выяснилось, что выделенное время на принятие решения из-за технической неполадки длится гораздо дольше. Присутствующий на мероприятии глава РФС Виталий Мутко в шутку сравнил эту ситуацию с товарищеским матчем сборной России с командой Бельгии. Эту встречу 28 марта россияне завершили со счётом 3:3, уступая по ходу игры 1:3.
«Это как, когда сборная России в товарищеском матче с Бельгией сравняла счёт 3:3. Я так ждал, чтобы матч скорее закончился. Когда проигрываешь, время летит. А когда выигрываешь, то время долго тянется», — сказал Мутко.
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